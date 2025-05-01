🤑В России установят лимит на разовые денежные переводы на сумму 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента.
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🤑В России установят лимит на разовые денежные переводы на сумму 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента.