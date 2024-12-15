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Крымское информационное агентство

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С 15 декабря поезда в Крым будут двигаться по новому расписанию

С 15 декабря поезда в Крым будут двигаться по новому расписанию

15 декабря 2024 года на железной дороге вступает в действие новое расписание. Фото: Наталья СомоваНовые поезда ГСЭ на крымском направлении:➖ поезд №181/182 Санкт-Петербург – Симферополь будет курсировать из Петербурга с 15 декабря до 12 января ежедневно, с 15 января по 19 апреля – через день, из Симферополя с 17 декабря до 12 января ежедневно, с 16 января по 22 апреля – через день.

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