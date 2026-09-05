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stroimdom21

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Как я храню чеснок всю зиму в стеклянных банках без плесени и прорастания

Как я храню чеснок всю зиму в стеклянных банках без плесени и прорастания

Каждый год передо мной вставал один и тот же вопрос: как распорядиться собранным чесноком, чтобы он не превратился в труху уже к середине зимы? Пробовала держать его в холодильнике, складывала в бумажные пакеты, подвешивала в капроновых чулках на балконе — результат всегда был примерно одинаковым.

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