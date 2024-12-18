Десятки небоскребов в США начали оседать

Согласно новому исследованию, более 30 высотных жилых домов и роскошных отелей, расположенных вдоль пляжа в Южной Флориде, США, неожиданно начали оседать, в некоторых случаях из-за строительства поблизости.
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