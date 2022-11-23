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СМИ: решение по потолку цен на газ в ЕС могут отложить на декабрь

СМИ: решение по потолку цен на газ в ЕС могут отложить на декабрь

Министры по энергетической безопасности стран ЕС обсудят механизм ограничения цен на газ 24 ноября.Европейские эксперты говорят, что предложенное Еврокомиссией решение о введении ограничений цен на газ в странах ЕС может быть перенесено на декабрь.

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