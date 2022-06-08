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Ангела Меркель ни о чем не жалеет в отношениях с Россией и ее президентом. Комментарий Георгия Бовта

Ангела Меркель ни о чем не жалеет в отношениях с Россией и ее президентом. Комментарий Георгия Бовта

В ходе большого интервью на сцене театра Berliner Ensemble экс-канцлер в числе прочего оправдала свою политику в отношении России и Владимира Путина, заявила, что согласна с правом Украины на защиту, и сказала, что спрашивает себя, не могла ли она на своем посту сделать больше, чтобы конфликта не случилосьМеркель во время своего первого публичного интервью после ухода с поста канцлера, которое она дала на сцене театра Berliner Ensemble, сообщила, что ее противодействие членству Украины в НАТО помогло этой стране.

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