В ходе большого интервью на сцене театра Berliner Ensemble экс-канцлер в числе прочего оправдала свою политику в отношении России и Владимира Путина, заявила, что согласна с правом Украины на защиту, и сказала, что спрашивает себя, не могла ли она на своем посту сделать больше, чтобы конфликта не случилосьМеркель во время своего первого публичного интервью после ухода с поста канцлера, которое она дала на сцене театра Berliner Ensemble, сообщила, что ее противодействие членству Украины в НАТО помогло этой стране.