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Bloomberg: союзники Киева обеспокоены успехами ВС РФ на Украине

Bloomberg: союзники Киева обеспокоены успехами ВС РФ на Украине

Союзники Киева обеспокоены успехами Вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Соответствующую информацию предоставило агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата.

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