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Главный совет для тех, кто ищет любовь в 50-60 лет: загляните к нему в кошелек

Главный совет для тех, кто ищет любовь в 50-60 лет: загляните к нему в кошелек

Кажется, что встретить подходящего человека в этом возрасте уже сложно. Однако истории из жизни счастливых пар лишний раз доказывают: не надо раньше времени ставить на себе крест.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Неужели и впрямь в &quot;серебряном возрасте&quot; столько возможностей выбирать и делать попытки? И так ли уж надо зрелым людям замуж и жениться, когда уже внуки подрастают? А если им действительно по каким-то причинам это надо, так люди в возрасте лучше всяких советчиков и тренеров по отношениям уже знают, на что им при новом знакомстве обращать внимание и к чему присматриваться.
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