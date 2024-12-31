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Период везения закончился: Европа готовится к эпохе постоянного страха энергетического кризиса

Период везения закончился: Европа готовится к эпохе постоянного страха энергетического кризиса

В начале января ожидается резкое падение температуры на большей части территории Великобритании, Франции, Германии и стран Северной Европы, и похолодание сохранится в течение всего грядущего первого месяца года.

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