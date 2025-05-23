Крутой иноземец разгромил КПП на Березовской ГРЭС, заставил охранников встать на колени, сломал руку женщине, которая его остановила

МП

Михаил Пантюхин

Нападение на стратегический объект- это терроризм! Нет? Зверь с ваххабитской бородой , это по-басаевски! Сломал руку женщине? Угроза убийства! Опять нет? Оружие нужно применять на поражение при нападении на гос.обьект! А если его нет, то выдать с соответствующей категорией охраны!!!