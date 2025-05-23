Крутой иноземец разгромил КПП на Березовской ГРЭС, заставил охранников встать на колени, сломал руку женщине, которая его остановила

Avia.pro - СМИ В городе Шарыпово Красноярского края произошёл вопиющий инцидент. Иностранный гражданин, находясь под воздействием запрещённых веществ, ворвался на контрольно-пропускной пункт Березовской ГРЭС, одной из крупнейших тепловых электростанций региона.
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