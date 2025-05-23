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Крутой иноземец разгромил КПП на Березовской ГРЭС, заставил охранников встать на колени, сломал руку женщине, которая его остановила

Крутой иноземец разгромил КПП на Березовской ГРЭС, заставил охранников встать на колени, сломал руку женщине, которая его остановила

Avia.pro - СМИ В городе Шарыпово Красноярского края произошёл вопиющий инцидент. Иностранный гражданин, находясь под воздействием запрещённых веществ, ворвался на контрольно-пропускной пункт Березовской ГРЭС, одной из крупнейших тепловых электростанций региона.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Нападение на стратегический объект- это терроризм! Нет? Зверь с ваххабитской бородой , это по-басаевски! Сломал руку женщине? Угроза убийства! Опять нет? Оружие нужно применять на поражение при нападении на гос.обьект! А если его нет, то выдать с соответствующей категорией охраны!!!
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1 час.
Анатолий Васильев
Низзя! Путин не разрешает !
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1 час.
Ингерман Ланская
🤣&quot; Ворошиловский стрелок&quot; - это оксюморон
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1 час.
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