Рядом с Молдовой произошло землетрясение: Какова была магнитуда 

Новое землетрясение произошло в четверг утром в сейсмической зоне Вранча, через день после землетрясения, зарегистрированного в среду в том же районе, сообщает Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), передает Noi.
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