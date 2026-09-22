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Вещи Брижит Бардо ушли с молотка почти в 20 раз дороже первоначальной оценки

Вещи Брижит Бардо ушли с молотка почти в 20 раз дороже первоначальной оценки

Личные вещи французской актрисы Брижит Бардо продали на аукционе за 954 тысячи евро — почти в 20 раз дороже первоначальной оценки примерно в 50 тысяч евро.

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