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Мбаппе станет лучшим игроком ЧМ-2026, считают букмекеры. Месси – 2-й, Беллингем – 3-й, Кейн – 4-й

Букмекеры обновили котировки на приз лучшему игроку ЧМ-2026. Фаворитом на награду котируется нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (2.

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