14 животных, которые готовы во всем составить компанию человеку

Жизнь домашних животных может показаться идеальной: спи да ешь. Но некоторым пухнастикам этого мало. Поэтому они стараются во всем составлять компанию человеку, даже если для этого нужно надеть мотоциклетные очки и сесть на двухколесный транспорт.