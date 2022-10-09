Смейся до слёз

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14 животных, которые готовы во всем составить компанию человеку

14 животных, которые готовы во всем составить компанию человеку

Жизнь домашних животных может показаться идеальной: спи да ешь. Но некоторым пухнастикам этого мало. Поэтому они стараются во всем составлять компанию человеку, даже если для этого нужно надеть мотоциклетные очки и сесть на двухколесный транспорт.

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