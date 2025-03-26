Жители Фестивального микрорайона Краснодара возмущены постоянным разрытием улиц и массовым сносом деревьев

Жители Фестивального микрорайона Краснодара возмущены постоянным разрытием улиц и массовым сносом деревьевВ Фестивальном микрорайоне Краснодара прошла встреча жителей и депутатов с чиновниками по ремонтным работам на проспекте им.
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