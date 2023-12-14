Пропавший два месяца назад мужчина разыскивается в Приморье

В Приморье объявлены поиски 39-летнего Сергея Расковалова из Уссурийска. С 10 октября 2023 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".