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Сравнительно безнадежная Ивановская область

Объем ивановской промышленности в деньгах по итогам 2021 года. По данным Ивановостата, промышленные предприятия Ивановской области в 2021 году отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на общую сумму 252,17 млрд рублей.

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