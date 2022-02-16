Сравнительно безнадежная Ивановская область

Объем ивановской промышленности в деньгах по итогам 2021 года. По данным Ивановостата, промышленные предприятия Ивановской области в 2021 году отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на общую сумму 252,17 млрд рублей.
Объем ивановской промышленности в деньгах по итогам 2021 года. По данным Ивановостата, промышленные предприятия Ивановской области в 2021 году отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на общую сумму 252,17 млрд рублей.
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