В США компанию Маска в области ИИ обвинили в загрязнении воздуха

Американская организация "Южный центр экологического права" обвинила компанию миллиардера Илона Маска xAI в загрязнении воздуха из-за ненормированного использования предприятием в области искусственного интеллекта газовых турбин, сообщил телеканал CNBC.
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