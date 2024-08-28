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В США компанию Маска в области ИИ обвинили в загрязнении воздуха

Американская организация "Южный центр экологического права" обвинила компанию миллиардера Илона Маска xAI в загрязнении воздуха из-за ненормированного использования предприятием в области искусственного интеллекта газовых турбин, сообщил телеканал CNBC.

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