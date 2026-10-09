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Совет по дому

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Вливаю крутой кипяток и растительное масло прямо в муку: быстрый пирог с вареньем, когда дома ничего нет

Вливаю крутой кипяток и растительное масло прямо в муку: быстрый пирог с вареньем, когда дома ничего нет

Простая домашняя выпечка всегда должна быть в книге рецептов у любой хозяйки. Как правило, такая выпечка готовится из минимального набора продуктов и без особых усилий.

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