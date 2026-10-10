Первые жертвы: ураган «Исайяс» ударил по Флориде и Алабаме

Атлантический ураган «Исайяс» обрушился на США с ветром около 50 м/c. Как минимум два человека погибли во Флориде и Алабаме.
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