Вучич: На Западе знали об угрозе терактов

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что предупреждения посольств США и Великобритании о воздержании от посещения торговых центров в Москве свидетельствуют о том, что их разведывательные службы имели информацию о потенциальных угрозах терактов.
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