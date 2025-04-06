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Царьград

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Экс-супруга Паши Техника не получит наследство рэпера, им станет сын

Экс-супруга Паши Техника не получит наследство рэпера, им станет сын

После смерти Паши Техника, 6-летний сын рэпера унаследует его имущество. Бывшая жена Ева Карицкая будет управлять наследством до его совершеннолетия.

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