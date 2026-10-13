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Снейдер об Аршавине: «Мог стоить 200 миллионов. Отдал бы целое состояние за его футболку 2008 года, чтобы ее сжечь! На Евро он причинил нам много боли, но победа России была заслуженной»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер оценил игру Андрея Аршавина на Евро-2008 .

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