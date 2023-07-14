Соболенко и Свитолина мимо финала «Уимблдона», Россию не пригласят на Олимпиаду 26 июля, «Милан» взял Пулишича, русского языка не будет в EA Sports FC и другие новости

1. Элина Свитолина и Арина Соболенко не сыграют в финале «Уимблдона». Украинка проиграла Маркете Вондроушовой (для чешки это второй финал «Большого шлема»), а белорусская теннисистка уступила Онс Жабер, которая вышла в финал второй год подряд.