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Соболенко и Свитолина мимо финала «Уимблдона», Россию не пригласят на Олимпиаду 26 июля, «Милан» взял Пулишича, русского языка не будет в EA Sports FC и другие новости

1. Элина Свитолина и Арина Соболенко не сыграют в финале «Уимблдона». Украинка проиграла Маркете Вондроушовой (для чешки это второй финал «Большого шлема»), а белорусская теннисистка уступила Онс Жабер, которая вышла в финал второй год подряд.

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