В Пхеньяне осудили действия Южной Кореи по распространению листовок

Заместитель завидущего отделом Центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон в своем заявлении для прессы заявила, что власти Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) в очередной раз обнаружили на своей территории листовки из Южной Кореи.
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