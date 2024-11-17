В Пхеньяне осудили действия Южной Кореи по распространению листовок

Заместитель завидущего отделом Центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон в своем заявлении для прессы заявила, что власти Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) в очередной раз обнаружили на своей территории листовки из Южной Кореи.