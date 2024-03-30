285 л.с., 8-ступенчатый «робот» и фирменный полный привод HTRAC. Живые фото Hyundai Santa Cruz 2025, который теперь оснащается только 2,5-литровыми моторами

В США на автосалоне в Нью-Йорке состоялась публичная премьера пикапа Hyundai Santa Cruz 2025. В новой модельный год машина вошла значительно улучшенной — прибавилось мощности, улучшились буксировочные возможности, обновился салон.
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