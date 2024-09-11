“Я думал, будет намного хуже”: создатель Minecraft отреагировал на первый трейле...

“Я думал, будет намного хуже”: создатель Minecraft отреагировал на первый трейлер экранизации игрыПосле долгого ожидания фанаты Minecraft наконец-то увидели первый трейлер экранизации одной из самых популярных игр в истории.
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