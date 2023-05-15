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По жалобе туляка был отремонтирован асфальт у люка ливневки по улице Каминского

По жалобе туляка был отремонтирован асфальт у люка ливневки по улице Каминского

Туляк оставил жалобу в социальных сетях на провальный люк ливневой канализации по улице Каминского. ЦУР зафиксировал эту жалобу и передал информацию в тульскую администрацию для дальнейшей работы по ее устранению, сообщает ЦУР Тульской области.

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