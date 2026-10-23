В Бразилии разворачивается напряженная борьба за президентское кресло. Во второй тур, который состоится в воскресенье, 25 октября, вышли действующий президент и лидер левых Лула да Силва и правый сенатор от штата Рио-де-Жанейро Флавио Болсонару — сын бывшего главы государства Жаира Болсонару.