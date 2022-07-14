В Вашингтоне признали TikTok опасным для нацбезопасности

Американские военные, активно пользующиеся TikTok, создают угрозу национальной безопасности США. По мнению члена Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, с помощью приложения информация о передвижениях войск может попасть к властям Китая.
Американские военные, активно пользующиеся TikTok, создают угрозу национальной безопасности США. По мнению члена Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, с помощью приложения информация о передвижениях войск может попасть к властям Китая.
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