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В Вашингтоне признали TikTok опасным для нацбезопасности

Американские военные, активно пользующиеся TikTok, создают угрозу национальной безопасности США. По мнению члена Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, с помощью приложения информация о передвижениях войск может попасть к властям Китая.

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