Руководитель организации допобразования из Северной Осетии подозревается полицией в мошенничестве на 700 тысяч рублей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия – Алания во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ уличили директора организации по оказанию образовательных услуг по профессиональной переподготовке граждан в мошенничестве.