Шансон в руку: как россияне попали под обаяние блатного фольклора

Заявленная на обложке тема книги музыкальной журналистки из Челябинска Наталии Хомяковой настраивает на решительный лад: мечтаешь, как здорово было бы, если бы подросло новое поколение культурологов со свежим взглядом, которое наконец-то раз и навсегда чеканно сформулировало бы, в чем же заключается стойкое обаяние блатной романтики, тюремной субкультуры с ее колоритной лексикой и музыкой.