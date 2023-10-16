В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет сбор специалистов-психологов пунктов отбора на военную службу по контракту

В течение двух дней для участников сбора будут проводиться лекции и мастер-классы, дискуссии и круглые столы по актуальным вопросам профессионального психологического отбора граждан, поступающих на военную службу по контракту.
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