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Закон, порядок, государство

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В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет сбор специалистов-психологов пунктов отбора на военную службу по контракту

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет сбор специалистов-психологов пунктов отбора на военную службу по контракту

В течение двух дней для участников сбора будут проводиться лекции и мастер-классы, дискуссии и круглые столы по актуальным вопросам профессионального психологического отбора граждан, поступающих на военную службу по контракту.

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