Эксперт Храпунова: Мошенники начали рассылку открыток с вирусами в мессенджерах

Граждан предупредили о новой опасности, которую таят в себе мессенджеры.Выяснилось, что безопасности гаджетов вредят открытки с расширением gift и картинки уменьшенного размера, так как зачастую мошенники используют их рассылку для загрузки в телефон отправителя вредоносного кода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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