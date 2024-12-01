Эксперт Храпунова: Мошенники начали рассылку открыток с вирусами в мессенджерах

Граждан предупредили о новой опасности, которую таят в себе мессенджеры.Выяснилось, что безопасности гаджетов вредят открытки с расширением gift и картинки уменьшенного размера, так как зачастую мошенники используют их рассылку для загрузки в телефон отправителя вредоносного кода.