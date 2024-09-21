Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"После теракта в Ливане - решатся ли США и их союзники травить продовольствие? Заразить его вирусом? Вопрос не требующий ответа."

"После теракта в Ливане - решатся ли США и их союзники травить продовольствие? Заразить его вирусом? Вопрос не требующий ответа."

Сегодня мы все проснулись в новом мире. Мире, в котором западные страны начали закладывать в оборудование и бытовую технику не только жучки GPS и прослушку, но и взрывчатку для массового убийства представителей неугодных им стран и народов.

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
Решатся-ли США травить продовольствие и одежду ? Ответ: ЗАПРОСТО ! Им ведь не привыкать это делать с момента провозглашения о создании США.И травили они не только индейцев. Погуглите, США, Англия, Япония, это государства не гнушающиеся пользоваться наиподлейшими методами убийства. Сегодня к ним присоединился ФАШИСТСКО-СИОНИСТСКИЙ Израиль. Сегодня евреи показывают свое НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО УБИЙЦ и наиподлейших людей на матушке Земле ! .... А США будут плакать крокодиловыми слезами что-то бормоча про утечки и несчастные случаи.
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14 час.
М
ММ
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