"После теракта в Ливане - решатся ли США и их союзники травить продовольствие? Заразить его вирусом? Вопрос не требующий ответа."

AP

Andrej Popp

Решатся-ли США травить продовольствие и одежду ? Ответ: ЗАПРОСТО ! Им ведь не привыкать это делать с момента провозглашения о создании США.И травили они не только индейцев. Погуглите, США, Англия, Япония, это государства не гнушающиеся пользоваться наиподлейшими методами убийства. Сегодня к ним присоединился ФАШИСТСКО-СИОНИСТСКИЙ Израиль. Сегодня евреи показывают свое НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО УБИЙЦ и наиподлейших людей на матушке Земле ! .... А США будут плакать крокодиловыми слезами что-то бормоча про утечки и несчастные случаи.