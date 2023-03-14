Наш потерянный мир

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В Сербии потребовали отставки министра из-за призыва ввести антироссийские санкции

В Сербии потребовали отставки министра из-за призыва ввести антироссийские санкции

Сербское «Движение социалистов», главой которого является директор Агентства безопасности и информации Александар Вулин, выступило за отставку министра хозяйства Раде Басты, обратившегося к правительству с призывом ввести антироссийские санкции.

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