В Сербии потребовали отставки министра из-за призыва ввести антироссийские санкции

Сербское «Движение социалистов», главой которого является директор Агентства безопасности и информации Александар Вулин, выступило за отставку министра хозяйства Раде Басты, обратившегося к правительству с призывом ввести антироссийские санкции.
Сербское «Движение социалистов», главой которого является директор Агентства безопасности и информации Александар Вулин, выступило за отставку министра хозяйства Раде Басты, обратившегося к правительству с призывом ввести антироссийские санкции.
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