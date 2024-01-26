На украинских пленных со сбитого российского самолета обнаружили татуировки

На украинских пленных со сбитого российского самолета Ил-76 были татуировки. Такие татуировки фиксировались у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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