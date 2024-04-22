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Интересные факты о телевышке в городе Харькове

Интересные факты о телевышке в городе Харькове

Кто ее построил и когда? Какой она высоты? Где находится? Давайте кратко пробежимся по основным пунктам.

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