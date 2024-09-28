100 МИГРАНТОВ - 35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ: СК И ФСБ ПРЕСЕКЛИ "РАСПРОДАЖУ" ГРАЖДАНСТВА РОССИИ

Это настоящие 100% гниды и предатели! Когда же наше государство будет нас защищать от обнаглевших иноверцев!?! Так скоро и государства-то не будет!

FФ

Fvolodya55 Федоров

Русские из средней азии не могут выехать или получить гражданство. Это чистой воды пособничество терроризму и подрыв устоев государства. Всем участникам должна быть пожизненная мера наказания с конфискацией имущества не зависимо, что после ареста развелся с женой или нет, к их детям у меня нет жалости, т.к. наши дети могут быть в более худшем положении от их деятельности. ТОЛЬКО ЖЕСТКОСТЬ МОЖЕТ ХОТЬ ЧАСТИЧНО ПОДОБНЫХ ОБРАЗУМИТЬ.