Посещаемость торговых центров в России остается стабильной, однако количество покупателей в магазинах основных товарных категорий уменьшилось на 3-12% в первом полугодии год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на Focus Technologies.
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