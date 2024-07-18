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Количество покупателей в магазинах основных товарных категорий уменьшилось

Количество покупателей в магазинах основных товарных категорий уменьшилось

Посещаемость торговых центров в России остается стабильной, однако количество покупателей в магазинах основных товарных категорий уменьшилось на 3-12% в первом полугодии год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на Focus Technologies.

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