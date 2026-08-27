Торжественно открылся обновленный Дом культуры в селе Садовое под Воронежем

Обновленный Дом культуры вновь открыл свои двери для посетителей села Садовое в Аннинском районе. Здание модернизировали в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».
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