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Воронежские новости

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Торжественно открылся обновленный Дом культуры в селе Садовое под Воронежем

Торжественно открылся обновленный Дом культуры в селе Садовое под Воронежем

Обновленный Дом культуры вновь открыл свои двери для посетителей села Садовое в Аннинском районе. Здание модернизировали в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

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