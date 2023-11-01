Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Можем изменить весь мир». Поклонская похвалила американца, который хотел ее спасти из плена

«Можем изменить весь мир». Поклонская похвалила американца, который хотел ее спасти из плена

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти полтора года опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором рассказала, что от ее лица орудуют мошенники.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Да все политики начинают хорошо плохо кончают высокие должности портят ум хотят многое а извилина одна и та прямая вывод один крах взлетел упал
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2 д.
ВС
Василий Садайло
Молодец Поклонская, побольше бы таких, мир стал намного лучше.
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2 д.
ВМ
Владимир Моргунов
ПОКЛОНСКАЯ НИКОГДА НЕ БЫЛА ПОЛИТИКОМ. ОНА БЫЛА КАНДИДАТОМ В ПОЛИТИКИ, НО НЕ ПРОШЛА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. !!
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2 д.

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