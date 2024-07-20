Страна и люди
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Страна и люди

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Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР

Украинские боевики за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики . Националисты выпустили по ней 87 боеприпасов, сообщило республиканское представительство в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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