«Город хочет быть лучшим»: Ахметов похвалил Нижнекамск после ремонта школ

В Нижнекамске на базе первой и второй гимназий и детского сада №83 планируют сформировать единый образовательный кластер национального обучения и воспитания, сообщил исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов в ходе рабочей поездки в Нижнекамский район, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.