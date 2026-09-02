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Татар-информ

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«Город хочет быть лучшим»: Ахметов похвалил Нижнекамск после ремонта школ

«Город хочет быть лучшим»: Ахметов похвалил Нижнекамск после ремонта школ

В Нижнекамске на базе первой и второй гимназий и детского сада №83 планируют сформировать единый образовательный кластер национального обучения и воспитания, сообщил исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов в ходе рабочей поездки в Нижнекамский район, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

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