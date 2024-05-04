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Трамп требует от НАТО увеличение военных расходов до 3%

Трамп требует от НАТО увеличение военных расходов до 3%

Согласно информации Daily Telegraph, экс-президент США Дональд Трамп планирует потребовать от стран Североатлантического альянса (НАТО) поднятия уровня военных расходов до трех процентов ВВП в случае своей победы на выборах президента Соединенных Штатов.

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