Трамп требует от НАТО увеличение военных расходов до 3%

Согласно информации Daily Telegraph, экс-президент США Дональд Трамп планирует потребовать от стран Североатлантического альянса (НАТО) поднятия уровня военных расходов до трех процентов ВВП в случае своей победы на выборах президента Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии