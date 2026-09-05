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NS: жертвами наводнения в Непале стали более 1,3 тыс. человек, 5 тыс. пропали

NS: жертвами наводнения в Непале стали более 1,3 тыс. человек, 5 тыс. пропали

Жертвами наводнения в Непале стали более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщает агентство Nepal Samaya.«Найдено 1344 тела, 5000 пропали без вести», — говорится в сообщении.

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