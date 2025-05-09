⚡️Смотрите парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 👉 Сайт «Крым 24» 💙 ВКонтакте 📺 Rutube 💬 Telegram Фото: Минобороны РФ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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⚡️Смотрите парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 👉 Сайт «Крым 24» 💙 ВКонтакте 📺 Rutube 💬 Telegram Фото: Минобороны РФ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.