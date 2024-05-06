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В трогательном поступке королевской семьи британцы рассмотрели дурной знак

В трогательном поступке королевской семьи британцы рассмотрели дурной знак

UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication* В апреле 2011 года старший сын принцессы Дианы, принц Уильям, объявил о свадьбе с Кейт Миддлтон.

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