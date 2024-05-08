МИД РФ обратил внимание властей Мексики на участившиеся отказы для россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала участившиеся случаи отказов российским гражданам в допуске на территорию Мексики, в том числе в транзитных пунктах в международных аэропортах Стамбула, Дубая и ряда других городов.
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