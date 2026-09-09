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Мировое обозрение

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Экс-глава кадров Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере

Экс-глава кадров Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере

Московский гарнизонный военный суд поставил точку в деле, которое стало одним из самых громких коррупционных скандалов в Министерстве обороны.

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